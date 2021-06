Voetbalpodcast #159: 'Het was counteren, maar wel heel slecht counteren'

Het tweede EK-duel van het Nederlands elftal eindigde donderdag in een 2-0 overwinning op Oostenrijk. In de NOS Voetbalpodcast blikt commentator Arno Vermeulen terug met presentator Tom Egbers, verslaggever Jeroen Stekelenburg en commentator Jeroen Elshoff.

Een "zakelijke overwinning", is de conclusie van Vermeulen, die commentaar deed bij de wedstrijd in Amsterdam. "Zo wint Frankrijk toch ook van Duitsland, met countervoetbal?" Elshoff vindt dat ook, maar echt goed vond hij het niet. "Het was counteren, maar wel heel slecht counteren."

Depay en Weghorst

Vermeulen: "Het rendement van Memphis Depay was fantastisch, maar hij heeft betere wedstrijden gespeeld. Hij had het niet zo naar z'n zin en daar ging hij niet beter van spelen."

Ook over de samenwerking met Wout Weghorst zijn de NOS-collega's nog niet enthousiast. "Het is niet een duo dat elkaar makkelijk begrijpt en ook Weghorst was ongelukkig in z'n spel tegen Oostenrijk."