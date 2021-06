Verstappen noemt uitleg Pirelli over klapband vaag: 'Ze moeten eerlijk zijn'

Max Verstappen na de GP van Bakoe - AFP

Anderhalve week na de klapband die hem de grand prix-zege in Azerbeidzjan kostte, tast Max Verstappen nog in het duister over de oorzaak van de plotseling ploffende Pirelli. "Ik word niet blij van hun uitleg. Het zijn nogal vage teksten. Mijn team heeft geen fouten gemaakt en geen rare dingen gedaan. We hielden ons aan alle voorschriften. Ze kunnen ons niet de schuld in de schoenen schuiven", aldus de leider in het WK-klassement. De stratenrace in Bakoe was geen reclamespot voor de betrouwbaarheid van bandenleverancier Pirelli. Niet alleen Verstappen, maar ook Lance Stroll (Aston Martin) klapte op hoge snelheid op de muur door exploderend rubber. Slager keurt eigen vlees De bandenleverancier van de Formule 1 kwam na intern onderzoek tot een conclusie die doet denken aan een slager die zijn eigen vlees keurt: "Er was niets mis met de banden. Het werd veroorzaakt door de manier waarop ze werden gebruikt."

Max Verstappen baalt van zijn klapband - Getty Images

Pirelli's verweer roept veel vragen op. Bij Verstappen, maar ook bij lotgenoot Stroll. "Het is geen grap om met zo'n snelheid op de muur te klappen", blikt de Canadese coureur terug op zijn horrorcrash. "Er was niets mis met onze auto. Niets wees op een aanstaande klapband. Het is moeilijk te beoordelen, maar we hielden ons aan alle richtlijnen met betrekking tot bandenspanning en -temperatuur." Harder = veiliger Duidelijk is dat Pirelli en de wedstrijdleiding maatregelen hebben genomen. "De minimale bandenspanning gaat omhoog", vertelt Stroll op Circuit Paul Ricard in Zuid-Frankrijk, waar komend weekend de zevende grand prix van dit seizoen plaatsvindt. "Ze pompen de banden harder op om het veiliger te maken. Meer kan ik er niet over zeggen."

Quote Ze checkten de bandenspanning en de -temperatuur kennelijk niet goed genoeg. Ze moeten er meer bovenop zitten. Waakzamer zijn. Lewis Hamilton

Stroll is met die laatste zin in goed gezelschap. Weinig coureurs hebben er trek in hun vingers aan kritische teksten over Pirelli te branden. Het meest gehoorde citaat: "Ik kan weinig over de banden zeggen. Laten we hopen dat het niet nogmaals gebeurt." Maar dat het keurkorps van de autosport not amused is, blijkt uit de massale coureursboycot van een vergadering met Pirelli op Paul Ricard. Bandenmonopolie Pirelli Dat Pirelli niet publiekelijk aan de schandpaal wordt genageld, heeft te maken met de unieke positie die het bedrijf in de koningsklasse van de autosport inneemt. Anders dan vroeger is Pirelli het enige merk dat banden aan de teams levert. Er is geen concurrentie; er is geen zogenoemde 'bandenoorlog'. Pirelli is zelfs een van de vaste commerciële partners van de Formule 1. De Italianen pompen miljoenen in de sport. Negatieve publiciteit past daar niet bij.

Stroll was bij de grand prix van Azerbeidzjan lotgenoot van Verstappen: ook hij had een klapband - Reuters

Het is dus te verklaren dat de vuile was niet buiten wordt gehangen, maar Verstappen heeft daar geen boodschap aan. "Natuurlijk zijn ze de enige bandenleverancier. Maar als de veiligheid op het spel staat, moet je eerlijk zijn. Naar jezelf kijken en gewoon zeggen waar het fout is gegaan." "Waarschijnlijk heeft het met bandenspanning te maken, maar het zou fijn zijn dat echt te weten. Dan begrijpen we het." Pech hoort erbij Verstappen baalt nog steeds van de 25 WK-punten die hij door de crash misliep. "Ik was op weg het gat met Lewis Hamilton flink groter te maken, maar het is wat het is. Pech hoort ook bij deze sport. Gelukkig scoorde Hamilton ook niet." Ook op een ander vlak liep het voorval met een sisser af, tot opluchting van Verstappen. "Ik heb geluk gehad dat ik rechts de muur in schoot. Als ik linksaf was geklapt, zou de impact veel groter zijn geweest." Hamilton: 'Spelregels duidelijk' Opmerkelijk is dat wereldkampioen Hamilton Pirelli niet aanwijst als zondebok in het bandendrama. "Heel vaak houden teams zich niet aan de richtlijnen. Het is altijd hetzelfde liedje: als er iets mis gaat met de banden, dan verhoogt Pirelli de verplichte bandenspanning. Dat gebeurde in Bakoe en nu ook hier in Frankrijk. Dat is veelzeggend. De spelregels zijn duidelijk."

Concurrenten Verstappen en Hamilton bij de persconferentie voor de grand prix van Frankrijk - AFP