Wereldwijd meer dan vier miljoen coronadoden • TUI annuleert pakketreizen naar niet-Europese bestemmingen

Het aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus is de vier miljoen gepasseerd. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een eigen telling.

Het duurde meer dan een jaar voordat de eerste twee miljoen doden waren gevallen, terwijl de daaropvolgende twee miljoen in 5,5 maand werden geregistreerd.

In veel westerse landen is covid-19 op zijn retour, maar in andere landen beleeft de ziekte juist een piek. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval in Latijns-Amerika.

Ongeveer de helft van het aantal wereldwijde doden is gevallen in de vijf landen die in absolute zin het zwaarst getroffen zijn: de Verenigde Staten, Brazilië, India, Rusland en Mexico. Gecorrigeerd voor het aantal inwoners zijn de meeste covid-slachtoffers gevallen in Peru, Hongarije, Bosnië, Tsjechië en Gibraltar.