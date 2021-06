'Op weg naar mooie zomer', Nederland van het slot • Discotheken en nachtclubs weer open

Per 26 juni is het zang-, schreeuw- en blaasinstrumentenadvies ook van tafel. Dat betekent dat er in kerken weer gezongen mag worden, zangkoren weer aan hun repertoire kunnen werken, supporters bij sportwedstrijden mogen schreeuwen en dat bij optochten en andere optredens blaasinstrumenten bespeeld mogen worden. Binnen geldt nog wel de voorwaarde dat mensen anderhalve meter van elkaar moeten zitten of staan.

Het kabinet adviseerde lange tijd om van al deze activiteiten af te zien, omdat er fijne druppeltjes vocht bij vrijkomen die het virus kunnen verspreiden.

Sinds afgelopen zaterdag mochten koren weer buiten repeteren. De ongeveer honderd leden van het koor Toonkunst Rotterdam maakten daar graag gebruik van:

Welke rol spelen aerosolen bij verspreiding van het coronavirus?