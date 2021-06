Nederland 26 juni bijna helemaal van het slot • Discotheken en nachtclubs weer open

Alle uitgaansmogelijkheden gaan weer open op de gebruikelijke tijden. De 1,5 meter blijft wel een voorwaarde. Registratie en checkgesprek zijn verplicht.

Daar waar de 1,5 meter niet mogelijk is, zoals in nachtclubs en discotheken, moeten bezoekers een negatieve testuitslag laten zien of een coronabewijs of herstelbewijs.