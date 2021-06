Gisteren nog maar vier IC-opnames • Spanje stopt met mondkapjes buiten

Zuid-Korea gaat in totaal 200 miljoen dollar doneren voor de vaccinatie van de bevolking in armere landen. Dat heeft de vaccinatiealliantie Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) vandaag bekendgemaakt.

Zuid-Korea doet dit jaar een bijdrage van in totaal 100 miljoen dollar en in 2022 nog eens 100 miljoen dollar, in een combinatie van financiële bijdragen en bijdragen in natura.

De vaccinatieprogramma's in westerse landen verlopen voorspoedig, maar een groot deel van de wereld blijft ver achter. Een extra zorg is dat hier corona-uitbraken met nieuwe virusvarianten uit kunnen voortkomen.

Hans Kluge, de Europese directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), zei vorige week in Nieuwsuur dat het essentieel is dat de G7-landen 50 miljard euro beschikbaar stellen om de hele wereld toegang te geven tot vaccins. Leiders van de G7 kwamen afgelopen weekend overeen om tot eind 2022 1 miljard vaccindoses te leveren. Het Internationaal Monetair Fonds verwelkomde de afspraak, maar zei daarbij dat 1 miljard doses pas een begin is.

