Opnieuw Israëlische aanvallen op Gaza na brandballonnen

Het Israëlische leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in de Gazastrook. Volgens het leger was het een reactie op aanvallen met brandballonnen vanuit Gaza op Zuid-Israël.

Het is de tweede keer deze week dat het geweld in de regio oplaait. Ook in de nacht van dinsdag op woensdag voerde Israël bombardementen uit en ook toen was dat in een reactie op brandballonnen uit de Gazastrook.

Geen gewonden

Het Israëlische leger zegt dat het bij de nieuwe luchtaanvallen militaire doelen en een raketlanceerlocatie van Hamas heeft getroffen. Berichten over slachtoffers zijn er niet, evenmin als eerder deze week.

Ook de brandballonnen uit Gaza hebben niemand verwond, meldt de Israëlische krant Haaretz. Wel zouden ze in het zuiden van Israël acht branden hebben veroorzaakt.

'Voorbereid op alle scenario's'

Vorige maand vochten Hamas en Israël een bloedig conflict uit dat ruim anderhalve week duurde. Een staakt-het-vuren maakte daar een einde aan, maar nu is het geweld over en weer dus toch weer opgelaaid.

Een van de mogelijke aanleidingen is een 'vlaggenmars', dinsdag, van duizenden Israëlische ultranationalisten door het bezette Oost-Jeruzalem. Palestijnse groepen, waaronder Hamas, zagen dat als een provocatie.

Israël zei deze week dat het "in het licht van de voortdurende terreurdaden vanuit de Gazastrook" op alle scenario's is voorbereid, inclusief het hervatten van de vijandelijkheden.