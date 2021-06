De Boer tevreden: 'Hele degelijke wedstrijd, bijna geen kansen weggegeven'

Heel tevreden, dus. Maar bij nader inzien had de bondscoach toch wel iets aan te merken. "In de eerste helft waren we soms slordig, verloren we de bal heel snel als we hem net veroverd hadden. We hebben soms onnodig veel achter hen aangelopen."

De Boer: "Of ik nog iets te wensen heb? Nee, op dit moment niet. Ik ben zeer tevreden. Ik denk dat wij een hele degelijke wedstrijd hebben gespeeld. We hebben vandaag bijna geen kansen weggegeven, we stonden goed."

Twee wedstrijden gespeeld, twee zeges. Groepswinst in de tas, met een 'makkelijke' tegenstander in de achtste finales als gevolg. En dus lachte de bondscoach niet als een Frank de Boer met kiespijn, maar voluit na de 2-0 overwinning van Oranje op Oostenrijk.

"Ik denk dat we de wedstrijd goed controleerden, het spel goed domineerden en kansen creëerden", aldus Dumfries. "Ik denk dat het een verdiende overwinning was."

Controleren, ja. Maar domineren? Het was vooral een zakelijke zege, erkende ook Daley Blind. "Aan de bal kon het wel wat beter. Maar als je met 2-0 wint en eerste in de groep wordt, maakt het mij niet zoveel uit."

En het resultaat, een zege en de groepswinst, was dik in orde. "Ja, dat is top", glom Frenkie de Jong, die een uitstekende wedstrijd speelde. "Het is lekker dat je nu al zeker weet dat je eerste bent."

Die zekerheid werpt wel een lastig dilemma op: ga je in de derde groepswedstrijd, maandag tegen Noord-Macedonië, spelers sparen met het oog op de achtste finales? Of kies je ervoor de huidige 'flow' in stand te houden door zoveel mogelijk dezelfde spelers op te stellen?

De Boer: "Sommige jongens zullen misschien rust nodig hebben, anderen hebben baat bij ritme. Daar gaan we goed naar kijken met mensen die er verstand van hebben. Uiteindelijk is de wedstrijd in Boedapest verreweg het belangrijkste. We gaan het zien."