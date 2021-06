Oranje groepswinnaar na zege op Oostenrijk, met opnieuw glansrol Dumfries

Onder toeziend oog van De Boers voorganger Ronald Koeman, die zich een dag voor het duel nog kritisch uitliet over Oranje , vestigde Depay al vroeg de aandacht op zich. Hij mocht na ingrijpen van de VAR vanaf elf meter aanleggen, nadat David Alaba op de voet was gaan staan van de mee opgekomen Dumfries. De aanvaller maakte geen fout (1-0).

Na het laatste groepsduel, maandag tegen het reeds uitgeschakelde Noord-Macedonië, kan Oranje helemaal toe gaan leven naar volgende week zondag. Dan staat namelijk om 18.00 uur in Boedapest een treffen met de nummer drie uit poule D, E, of F op het programma.

Die defensieve zekerheid kwam kort na de pauze andermaal van pas, want Oostenrijk kwam iets beter uit de kleedkamers. Het bleef bij dreiging, want het trio De Vrij, De Ligt en Daley Blind bleek niet te vermurwen. Blind speelde overigens zijn tachtigste interland.

De 1-0 gaf vertrouwen, maar sprankelen deed het Nederlands elftal in het restant van de eerste helft nauwelijks meer. Pas op slag van rust was er weer sprake van opwinding bij kansen voor Depay, die de bal op aangeven van Wout Weghorst over schoot, en Georginio Wijnaldum, die zijn poging geblokt zag worden door verdediger Andreas Ulmer.

Het wachten was dan ook op een versnelling aan Nederlandse zijde, om zodoende de wedstrijd in het slot te gooien. Na een uur leek de 2-0 in de maak, maar De Vrij stuitte uit een corner van Depay op doelman Daniel Bachmann. De rebound van De Ligt ging via Michael Gregoritsch naast.

De Boer wisselde vervolgens drie man tegelijk. Blind, Patrick van Aanholt en Weghorst maakten plaats voor Nathan Aké, Owen Wijndal en Donyell Malen. De PSV'er, nadrukkelijk op de radar van Borussia Dortmund, drukte meteen zijn stempel.

Malen werd door Depay de diepte ingestuurd, had vrije doortocht richting Bachmann, maar bleek niet zelfzuchtig. De meegelopen Dumfries kreeg de bal toegespeeld en maakte alweer zijn tweede EK-doelpunt (2-0), na zijn eerdere winnende treffer tegen Oekraïne.

In de slotfase verdween een knal van Alaba net naast het doel van Maarten Stekelenburg, die even later een kopbal van invaller Karim Onisiwo keerde. Oranje, met een excellerende Frenkie de Jong en belangrijke Georginio Wijnaldum, hield de nul en vierde met het Oranjelegioen het ticket voor de achtste finales.