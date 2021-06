Biden wil betere infrastructuur in VS, Amerikanen willen dat 'klus geklaard wordt'

Voor trucker Clifton Hughey kost het niet alleen extra tijd, maar ook geld. Hij wordt per kilometer en niet per uur betaald. Volgens hem had het allemaal voorkomen kunnen worden als de politici in Washington eerder geïnvesteerd hadden in infrastructuur.

Sinds het telefoontje van de ingenieurs is de Hernando de Soto-brug bij Memphis afgesloten en moet het drukke verkeer met zo'n 60.000 voertuigen per dag omrijden via een andere verderop gelegen brug. Vrachtwagenchauffeurs die er anders dertig minuten over doen om hun lading op te halen, zijn nu zes uur onderweg.

De boogbrug is een voorbeeld van hoe slecht gesteld het is met het onderhoud van veel wegen in Amerika. Het land ligt ver achter op andere westerse landen op het gebied van infrastructuur en staat volgens het Wereld Economisch Forum niet eens in de top 10 (maar op de 13de plaats). Meer dan 230.000 bruggen zijn hard aan reparatie toe.

De ellenlange files als gevolg van de afsluiting zijn niet alleen een strop voor vrachtwagenchauffeurs als Clifton, maar voor de hele Amerikaanse economie. Memphis is met zijn centrale ligging namelijk het distributiecentrum van de VS. De stad ligt aan rivier de Mississippi, is verbonden met de vijf hoofdspoorlijnen die dwars door Amerika lopen en is de transporthub voor koeriersdienst FedEx.

Het gesteggel in Washington gaat met name over geld. Iedereen is het er wel over eens dat er iets aan de verouderde infrastructuur moet gebeuren. Anders kan de de VS achter te komen liggen op bijvoorbeeld China, waar de aanleg van wegen en hogesnelheidslijnen in een sneltreinvaart gaat. Biden heeft daarom binnen zijn eerste 100 dagen een omvangrijk infrastructuurplan naar het congres gestuurd, waar sindsdien over onderhandeld wordt.

Met name over hoe het gefinancierd moet worden en wat er eigenlijk onder infrastructuur valt.

Transportondernemer William Dunavant begint, met een kapotte brug in zijn stad, inmiddels zijn geduld te verliezen. "Let's get it done, laten we deze klus klaren. Het is geen Republikeinse kwestie, het is geen Democratische kwestie, het is geen kwestie van het Witte Huis, maar het is een Amerikaanse kwestie, een Amerikaans probleem. Dit land heeft het gehad met al dat politieke getouwtrek. Stop met ruzie maken en doe wat. Doe wat het beste voor ons land is."

De partijen nemen nog tot einde volgende week de tijd om tot een overeenstemming te komen.