Suriname komt uit code zwart, maar ziekenhuizen nog vol

De situatie was er een aantal weken nijpend, maar in Suriname lijken ze langzaam op te krabbelen uit code zwart. "De ziekenhuizen liggen nog wel vol, maar mensen hoeven niet meer op de gangen te overlijden", zegt chirurg Chander Mahabier. Hij reisde onlangs af naar Suriname als onderdeel van de Nederlandse covidhulpmissie en werkt tijdelijk in het streekziekenhuis van Nickerie. "Ons team heeft samen met Surinaamse artsen een screening gedaan van de patiënten die eventueel met zuurstof naar huis konden gaan. Daardoor is er nu wat ruimte ontstaan en hoeven mensen niet in de gangen te blijven liggen." Suriname versoepelt de coronamaatregelen vanaf morgen een klein beetje. Sinds 31 mei gold er een strenge lockdown, maar vanaf morgen gaan de winkels weer open en mogen mensen de straat op, behalve op zondag. De avondklok blijft van kracht, vanaf 6 uur 's avonds. Vooral de Braziliaanse variant heeft veel Surinamers getroffen. Mahabier: "Die variant dook hier 8 april op, toen hadden we gemiddeld vijftig mensen per dag die geïnfecteerd waren. Dat is te overzien. Maar op 8 juni waren er al 275 besmet met die variant. Het heeft een giga-toename veroorzaakt."

Dat leidde tot een situatie die te vergelijken was met een oorlogssituatie, omschrijft Mahabier. Eerder lagen zelfs de gangen van de ziekenhuizen vol met patiënten. "Er waren genoeg redenen om die mensen op te nemen op de IC, maar die waren bomvol." Daardoor moesten mensen noodgedwongen in de gang aan het zuurstof, wachten tot een plek vrijkwam. "Dat is macaber en dat blijft zo in je geheugen gegrift. Dat is inhumaan, absoluut om te huilen." Die "gevarenzone" is volgens de Nederlandse arts absoluut nog niet voorbij. Ter vergelijking: in Nederland overleden gisteren vier mensen aan de gevolgen van corona. In Suriname waren dat er negen, terwijl daar 600.000 mensen wonen. Ook zijn de infectiepercentages er nog altijd hoog.