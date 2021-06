Denemarken moet vrezen voor uitschakeling na masterclass invaller De Bruyne

België heeft zich door een zege op Denemarken (1-2) verzekerd van een plek in achtste finales. Kevin De Bruyne maakte het verschil in een wedstrijd met twee gezichten, waarin uiteraard ook uitgebreid werd stilgestaan bij de gebeurtenissen rond Christian Eriksen.

Want veel belangrijker voor de Denen is wat zich afspeelt in het Rigshospitalet, een slordige vijfhonderd meter van stadion Parken. Daar verblijft de middenvelder Eriksen, sinds hij zaterdagmiddag tijdens het duel met de Finnen door een hartstilstand werd getroffen.

Maar tegen de Deense furie waren ook de Belgen een helft lang niet opgewassen. De Rode Duivels, die willen oogsten met een gouden generatie. Waar Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Axel Witsel nog niet fit zijn, zorgen van een heel andere orde van grootte dan bij de Denen.

Na een foute pass van Jason Denayer ontplofte het stadion, met nog geen honderd tellen op de klok. De verdediger van Olympique Lyonnais zette nog een tackle in, maar Yussuf Poulsen had het schot toen al gelost waarmee hij Thibaut Courtois in de verre hoek verschalkte.

In niets was België een ploeg die Europees kampioen zou kunnen worden, maar een ploeg die geen antwoord had op de Deense spierkracht en zich meermaals kinderlijk liet aftroeven in de duels.