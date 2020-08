Ten Hag: 'Speelwijze Ajax anders door vertrek Ziyech, intenties hetzelfde'

Met een grote glimlach op het gezicht begon Ajax-trainer Erik ten Hag zaterdag de eerste echte training van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Daar waar gevreesd werd voor een grote leegloop, vertrokken tot nu toe alleen Hakim Ziyech (Chelsea), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion) en Sven Botman (Lille), die geen minuut in de hoofdmacht speelde.

Natuurlijk weet Ten Hag dat André Onana, Nicolas Tagliafico en Donny van de Beek, het drietal met wie Ajax afspraken heeft gemaakt over een mogelijke transfer, nog kunnen vertrekken. Maar voorlopig staan ze nog gewoon in Amsterdam op het veld. Tot tevredenheid van Ten Hag.

"We hebben een selectie bij elkaar die sterk is. Alle posities zijn dubbel bezet, behalve de linkervleugelverdediger. We moeten kijken of we dat intern kunnen invullen of dat we naar buiten moeten kijken", zegt de trainer.

Impact vertrek Ziyech

Het vertrek van Ziyech heeft waarschijnlijk de meeste impact op het spel van Ajax. Het is aan Ten Hag om dat gemis aan goals en assists op de juiste manier te compenseren. "Als je spelers kwijtraakt die grote invloed op het spel hebben gehad, dan gaat de speelstijl veranderen. Je mist specifieke kwaliteiten. Maar de intenties blijven natuurlijk hetzelfde."

De Braziliaan Antony, die voor 15 miljoen overkwam van São Paulo, zou zomaar eens de nieuwe artiest van Amsterdam kunnen worden. Al neemt Ten Hag de nieuwkomer direct in bescherming. "We moeten die jongen tijd geven. Hij komt in een nieuwe competitie in een nieuw werelddeel met een andere taal. Hij heeft specifieke kwaliteiten en we moeten zien hoe dat binnen Ajax gaat passen en renderen."