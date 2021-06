Verdachte aangehouden na fatale schietpartij Duitse Espelkamp

In Duitsland is een verdachte aangehouden in verband met het schietincident van eerder vandaag in Espelkamp. Het gaat volgens persbureau DPA om een 52-jarige verdachte die door de speciale eenheden werd aangehouden in Diepenau, op ongeveer tien kilometer afstand van Espelkamp.

De twee slachtoffers, een man en een vrouw, werden iets voor het middaguur door de hulpdiensten op verschillende plekken aangetroffen. Een van de slachtoffers lag in een woning, de ander lag ongeveer honderd meter verderop op straat. De vrouw werd ter plaatse gereanimeerd, maar overleefde het niet.

Onduidelijk is wat de relatie tussen de twee slachtoffers is. De publieke omroep WDR meldde op basis van bronnen dat de slachtoffers broer en zus zijn en dat de schutter de ex-man van de vrouw is. De politie heeft hierover niets naar buiten gebracht. Ook over een motief is nog niets bekendgemaakt.

Espelkamp ligt ten noordoosten van Osnabrück in de deelstaat Noordrijn-Westfalen en in de regio Ostwestfalen-Lippe. De plaats heeft zo'n 25.000 inwoners. Naar aanleiding van het schietincident ontstond vanmiddag een kopjacht naar de verdachte in Noordrijn-Westfalen.