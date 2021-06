Vaccinatiebewijs voor honderdduizenden mogelijk niet op tijd door registratieproblemen

Honderdduizenden mensen die door de huisarts zijn gevaccineerd, kunnen volgende week mogelijk nog geen gebruik maken van de CoronaCheck-app. De vaccinaties van deze mensen zijn nu nog niet goed geregistreerd in het landelijke systeem CIMS.

Wie bij de huisarts is gevaccineerd, kan via mijn.rivm.nl (na inloggen met DigiD) zien of de registratie al is gelukt. Het ministerie van VWS zegt tegen de NOS dat mensen bij wie dit nog niet het geval is, aan hun huisarts moeten vragen om dat alsnog te doen. "Je kunt je voorstellen dat die huisartsen best wat telefoontjes gaan krijgen", aldus een woordvoerder.

700.000 prikken nog niet geregistreerd

Volgens het RIVM gaat het om 700.000 prikken die nog niet geregistreerd zijn. Huisartsen hebben nog vijf dagen de tijd om dit te regelen, want per 23 juni moet het voor volledig gevaccineerden mogelijk zijn om toegang te krijgen tot restaurants en evenementen zonder te testen. Vanaf 1 juli zou het mogelijk moeten zijn om te reizen binnen de Europese Unie met de app.

Het landelijke systeem is de 'hoofdroute', maar er is ook nog een zogenaamde 'terugvaloptie' gecreëerd. Huisartsen moeten via een webportal handmatig de vaccinatie kunnen registreren. Met het invoeren van het webportal zou het makkelijker moeten worden voor huisartsen die niet in hun eigen systeem de prikken kunnen doorgeven aan het RIVM. Die optie is vanaf volgende week beschikbaar volgens het ministerie. De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) zegt hierop te wachten.

Al maanden problemen

Het lukt al maanden niet om de vinger te krijgen achter het registratieprobleem bij de huisartsen. Volgens de LHV heeft een deel van de huisartsen nog geen koppeling, maar ze kunnen niet goed zeggen waardoor dat komt.

Bij de laatste persconferentie zei minister De Jonge nog dat huisartsen bezig zijn met de inhaalslag. "Het is in hun eigen belang. Zij hebben geen zin mensen die met de caravan al bijna onderweg zijn naar Frankrijk allemaal aan hun bureau te krijgen met 'zou je misschien mijn registratie even door willen zetten naar het RIVM?'." Dat dreigt nu wel te gebeuren.

VWS wil voor iedereen een oplossing bieden. "Er wordt door velen, zelfs dag en nacht, gewerkt om via al die systemen mensen geregistreerd te krijgen." Voor 23 juni lijkt dat in elk geval niet te lukken.

60-64 en hoogrisiciogroepen

Alle huisartsen hebben ongeveer 1,8 miljoen prikken gezet. Het gaat met name om mensen van 60 tot 64 jaar, maar ook om de medische hoogrisicogroepen en een deel van de verpleeghuisbewoners.

Daarnaast zijn er nog 1,3 miljoen vaccinaties gezet in verpleeghuizen en andere zorginstellingen. Ook daar is de registratie nog niet helemaal op orde.

Veruit de meeste prikken tot nu toe zijn gezet door de GGD. Ook daar zijn ze nog niet allemaal geregistreerd in het landelijke systeem, maar voor de CoronaCheck-app vormt dat geen probleem omdat de app ook informatie kan halen uit de GGD-systemen.