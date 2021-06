Spelers België en Denemarken staan na tien minuten stil voor Eriksen

België en Denemarken hebben donderdagavond hun onderlinge EK-duel na tien minuten onderbroken. Beide ploegen stonden stil om Christian Eriksen een hart onder de riem te steken.

De spelers en het publiek applaudisseerden voor de Deense middenvelder, die zaterdag kort voor rust in het duel met Finland op de grond viel vanwege een hartstilstand. Hij werd met succes gereanimeerd en volgt België-Denemarken in het ziekenhuis in Kopenhagen.

De ontmoeting in de Deense hoofdstad Kopenhagen staat grotendeels in het teken van het incident van Eriksen. Tijdens de warming-up droegen kinderen een levensgroot shirt met het nummer 10 van de speler het veld op. De actie kreeg veel bijval van het talrijke publiek, dat al drie kwartier voor het begin het ene spreekkoor na het andere liet horen.