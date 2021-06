Hamer kijkt naar nieuwe opties om formatie vlot te trekken

Het is vandaag precies drie maanden geleden dat er verkiezingen waren en de formatie zit nog steeds muurvast. Maar achter de schermen kijkt informateur Hamer naar verschillende opties om het proces vlot te trekken. Dat bevestigen Haagse bronnen aan de NOS. De komende dagen spreekt ze daarover met de zes overgebleven partijen.

Morgenmiddag om 16.00 uur ontvangt de informateur de zes partijen voor het eerst gezamenlijk. Ze zou drie opties op tafel hebben liggen. Of ze vraagt VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag, de twee winnaars van de verkiezingen, om samen een regeerakkoord te schrijven. Of ze vraagt dat aan de huidige premier alleen. Andere partijen kunnen zich in beide gevallen op basis van de beleidsplannen aansluiten.

De derde mogelijkheid is om de zes partijen met elkaar om de tafel te zetten en dan te kijken wie er samen doorkunnen en wie er afvalt. Het gaat dan om VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie. Zij hebben aangegeven dat zij regeringsdeelname niet afwijzen, maar door onderlinge blokkades komen ze geen stap verder.

'Binnenkort een aantal mededelingen'

VVD en CDA willen niet met twee linkse partijen samenwerken, terwijl PvdA en GroenLinks elkaar vasthouden. D66 wil niet met de ChristenUnie en die partij houdt de boot tot nu toe af. In die onderlinge verhoudingen verandert tot nu toe niks.

Ingewijden zeggen dat Hamer, die twee weken geleden extra tijd vroeg, deze week nog niet met haar eindverslag komt. Maar waarschijnlijk wel in de loop van volgende week. D66-leider Kaag zei vandaag dat de informateur haar had bijgepraat en dat zij de indruk heeft dat er vorderingen worden gemaakt. "Zij gaat binnenkort, denk ik, wel een aantal mededelingen doen."

Ook VVD-leider Rutte toonde zich voorzichtig optimistisch over de voortgang. Hij had het over "een aanzet tot een denkbare oplossing" gehad en zei dat zich "heel voorzichtig een eerste stap" begint af te tekenen. "Maar we hebben nog geen oplossing", voegde hij daaraan toe.