Winkeliers en supermarkten hopen op snel einde mondkapjesplicht: 'Dan kan de vlag uit'

Toch benadrukt de woordvoerder dat zolang klanten een mondkapje moeten dragen, supermarkten ze daar op blijven wijzen. "Als een klant weigert, dan is het aan de boa's om te handhaven, maar dat was altijd al zo."

Volgens de CBL-woordvoerder is afschaffing voor de supermarkt goed mogelijk, omdat het een zogenoemde doorstroomlocatie is, waar klanten niet lang op dezelfde plek blijven. "En er zijn genoeg supermarkten waar je afstand kunt houden."

Uit onderzoek van I&O in opdracht van de NOS bleek vorige week dat Nederlanders het meest uitkijken naar de afschaffing van de mondkapjesplicht. Gevraagd naar de veranderingen waar zij zich op verheugen, kiest ruim twee derde voor die optie.

De supermarktsector juicht een afschaffing van de mondkapjesplicht toe, zegt een woordvoerder van brancheorganisatie CBL. "We zouden daar heel blij mee zijn. Voor de klant, maar zeker ook voor de werknemers die de hele dag een mondkapje moeten dragen. Zeker met dit weer is het best benauwd. Wat ons betreft gaat dit zo snel mogelijk gebeuren."

Het kabinet wacht nog op een advies van het Outbreak Management Team over de noodzaak van de beschermingsmiddelen. Morgen wordt daarover de knoop doorgehakt, maar de verwachting is dat de verplichting om in supermarkten een mondkapje te dragen vervalt.

Mits er anderhalve meter afstand genomen kan worden, is vanaf volgende week zaterdag een mondkapje niet meer nodig, meldden bronnen in Den Haag gisteren aan de NOS. Dat is iets waar veel Nederlanders reikhalzend naar hebben uitgekeken. Ook winkeliers en supermarkten kunnen niet wachten: "Wat ons betreft gaat het mondkapje zo snel mogelijk weg."

Ook winkeliers merken dat klanten steeds vaker zonder mondkapje binnen komen lopen. "Afgelopen week was de drempel al lager voor klanten om zich er niet aan te houden. Mensen zijn vaak al ingeënt, voelen zich veilig. Als ze er dan toch op gewezen worden om hun mondkapje te dragen, dan reageren ze daar regelmatig gevoelig op."

De branchorganisatie voor winkeliers InRetail reageert ook enthousiast op het mogelijk schrappen van de mondkapjesplicht. "Dan kan de vlag uit. Het is ook in veel opzichten een belemmering geweest. Fysiek gezien natuurlijk, maar ook in het werk. Winkeliers willen verkopen en niet hier steeds mee bezig zijn", zegt een woordvoerder.

Blijft verplicht in ov

Omdat het in het openbaar vervoer vaak niet mogelijk is om de anderhalvemetermaatregel in stand te houden, zal het mondkapje daar naar verwachting wel verplicht blijven.

"Vorig jaar juni werd het mondkapje als eerste in het openbaar vervoer ingevoerd", zegt Pedro Peters, voorzitter van OV-NL. "Toen zaten we op ongeveer 25 procent van het totale aantal reizigers van het jaar daarvoor. Toch was het toen al niet mogelijk anderhalve meter afstand te houden, bij het in-en uitstappen bijvoorbeeld, en op drukkere stations."

Inmiddels is het aantal gebruikers van het ov terug naar meer dan 50 procent. Daarom moet het mondkapje ook verplicht blijven, zegt Peters. Toch zijn er meer mensen die zich er niet aan houden. "Als mensen hier op worden aangesproken, dan wordt er negen van de tien keer wel gehoor aan gegeven."

Tussenfase

Het aantal bekeuringen neemt ondertussen wekelijks toe. "We hebben vorige week 300 bekeuringen uitgedeeld. De handhaving wordt lastiger, maar we willen dat buschauffeurs en conducteurs vooral proberen situaties te de-escaleren. Het zijn serviceverleners, geen politieagenten."

Nu ook het thuiswerkadvies vermoedelijk vervalt, is de verwachting dat het nog drukker gaat worden in het ov. Peters juicht dat alleen maar toe. "We willen juist mensen vervoeren. Hoe meer hoe beter, hopelijk zitten we aan het eind van het jaar op 80 procent."

Dat maakt handhaven wel lastiger, erkent de voorzitter van de openbaarvervoersorganisatie. "We zitten nu in een soort tussenfase, maar dat hoort erbij. Daarom hoop ik ook dat het kabinet ondubbelzinnig uit blijft leggen waar die mondkapjesplicht voor bedoeld is."