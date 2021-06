Tien jaar cel geëist tegen moeder in Zeeuwse misbruikzaak

De rechtbank confronteerde haar vandaag met onderschepte chatgesprekken tussen haar en Pascal P. Daaruit blijkt dat de verdachte het prima vond dat haar toenmalige vriend seks had met haar dochters. Dat rijmt volgens de rechtbank niet met haar verklaring.

Tijdens de zitting liet de advocaat van de verdachte weten dat de verdachte zelfs niets zou zeggen, schrijft Omroep Zeeland . Tanja D. vertelde eerder in de rechtbank dat ze niet bij machte was om het misbruik tegen te gaan en dat ze geen actieve rol speelde.

Het misbruik gebeurde tussen 2008 en 2019. De meisjes werden regelmatig gedrogeerd met slaappillen of ghb. Eén van hen moest ook seks met andere mannen hebben. Zij werd meegenomen naar parenclubs en parkeerplaatsen. Naast de twee zussen is ook een vriendinnetje van een van de meisjes door de man verkracht.

Het Openbaar Ministerie eist tien jaar celstraf tegen een 44-jarige moeder uit Terneuzen die ervan wordt verdacht dat ze haar twee dochters jarenlang seksueel zou hebben laten misbruiken. Haar toenmalige vriend werd in december vorig jaar al voor het misbruik veroordeeld , hij kreeg acht jaar celstraf en tbs met dwangverpleging.

Quote

Tijdens de zitting maakten de slachtoffers wel gebruik van hun spreekrecht. "Jij hebt van mijn achtste tot veertiende zitten toekijken hoe ik misbruikt werd door P. en anderen", zei de jongste dochter. "Waarom moest ik de hoer spelen en deed jij dat zelf niet?"

Ook het vriendinnetje dat is misbruikt kwam aan het woord. "Jij verdient de titel moeder niet", zei ze. "Je bent nog erger dan P. Je vertelde dat je zelf ook misbruikt bent door je vader. Waarom deed je dit dan? Ik volg al jaren therapie en deed zelfmoordpogingen."

De oudste dochter was niet aanwezig in de rechtszaal. Haar advocaat las een korte verklaring voor waarin de dochter liet weten dat ze mentaal en fysiek erg lijdt onder alles. Ze kan momenteel niet naar school en heeft paniekaanvallen.

Toerekeningsvatbaar

De officier van justitie concludeerde dat er voldoende wettig en overtuigend bewijs is voor tien zedenfeiten waar de vrouw van verdacht wordt. Ook gaat de officier ervan uit dat de vrouw toerekeningsvatbaar is. Ze wilde niet meewerken aan onderzoeken in het Pieter Baan Centrum.

Het OM eiste een onvoorwaardelijke celstraf van tien jaar. Het voorarrest, van inmiddels twee jaar, wordt daarvan afgetrokken. De rechtszaak gaat morgen verder.