Martin van Rooijen nieuwe leider 50Plus

Martin van Rooijen is de nieuwe politieke leider van 50Plus. De partij zegt in de 78-jarige Van Rooijen iemand gevonden te hebben met veel ervaring "zowel binnen als buiten de politiek". Van Rooijen zal het politieke geluid van de partij niet in de Tweede Kamer kunnen verwoorden want daar heeft de partij op dit moment geen zetels.

De partij won bij de afgelopen verkiezingen één zetel maar verloor die weer toen Liane den Haan twee maanden na de verkiezingen met ruzie vertrok en haar zetel meenam. Den Haan was maar kort in touw voor 50Plus: zij was gevraagd het lijsttrekkerschap op zich te nemen nadat Henk Krol ruim een jaar geleden met ruzie bij de partij was vertrokken.

Het conflict tussen Den Haan en het bestuur van 50Plus ging over de verkiezingen, waarbij de partij drie zetels verloor en er dus één overhield. Volgens het bestuur, onder leiding van oud-senator Jan Nagel, was het zetelverlies het gevolg van het optreden van Den Haan. Ze zou eigenhandig het AOW-standpunt van de partij hebben veranderd en openlijk ruzie hebben gemaakt met de nummer drie van de lijst.

In een interne evaluatie van de verkiezingscampagne in handen van de NOS. schreef Den Haan juist "zich fysiek ziek gevoeld te hebben" van de partijcultuur binnen 50Plus. Ook zei ze zich "gesaboteerd, gepest en geïntimideerd" gevoeld te hebben.

Lange ervaring

Het bestuur zegt verheugd te zijn dat Van Rooijen de taak op zich wil nemen. Van Rooijen zit samen met Martine Baay-Timmerman in de Eerste Kamer en zat al eerder in de Tweede Kamer voor 50Plus. Bijna 50 jaar geleden was hij staatssecretaris van Financiën. Hij is volgens 50Plus bij uitstek deskundig op terreinen die voor de senioren in Nederland van groot belang zijn zoals "pensioenen, belastingen, economie en koopkracht".

"50Plus kan momenteel niet beschikken over zijn zetel in de Tweede Kamer", schrijft de partij in een verklaring op de website. "Dat wil niet zeggen dat het geluid van 50Plus op het Binnenhof is verstomd. Integendeel! Van Rooijen heeft kennis van zaken. En in de Eerste Kamer wordt dan ook goed naar hem geluisterd."