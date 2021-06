Groepszege lonkt voor Oranje, na zege Oekraïne op Noord-Macedoniërs

Het Nederlands elftal is bij een zege op Oostenrijk, vanavond om 21.00 uur, de winnaar van groep C. Door de 2-1 zege van Oekraïne op Noord-Macedonië, is Oranje in dat scenario niet meer te achterhalen.

Oostenrijk of Oekraïne kan dan weliswaar net als Nederland op 6 punten komen, maar in dat geval geeft het onderling resultaat de doorslag en dat is beide keren in het voordeel van Oranje.

Oekraïne oppermachtig

De zege van Oekraïne op de Noord-Macedoniërs zal in het Nederlandse kamp dan ook met tevredenheid begroet zijn. Andrij Jarmolenko en Roman Jaremtsjoek maakten de Oekraïense doelpunten en Ezgjan Alioski deed wat terug, in een wedstrijd die lange tijd een spel van kat en muis was.