Baanselectie voor Spelen: wereldkampioen Lavreysen rijdt alle sprintonderdelen

Bondscoaches Hugo Haak en Adriaan Helmantel hebben de startplekken voor de olympische baanonderdelen in Tokio toegewezen. Welke renners naar de Spelen gaan, was al eerder bekend, maar met name op de sprintonderdelen moesten er nog knopen doorgehakt worden over de bezetting.

Bij de mannen rijdt Harrie Lavreysen als wereldkampioen op alle onderdelen: de teamsprint, de sprint en de keirin. Jeffrey Hoogland start op de sprint en Matthijs Büchli op keirin. Bij de dames rijden Laurine van Riessen en Shanne Brazpennincx alle sprintonderdelen. Bij hen ligt de nadruk op de individuele nummers.

In totaal worden vier vrouwen en zes mannen afgevaardigd door de wielerunie KNWU op de baanonderdelen. Op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro won Elis Ligtlee goud op de keirin en pakte Büchli bij de mannen zilver op dat onderdeel.