Koning opent expositie over omstreden Gouden Koets na jarenlange restauratie

Koning Willem-Alexander bij de Gouden Koets - ANP

De Gouden Koets is weer voor het publiek te zien. Koning Willem-Alexander heeft de tentoonstelling De Gouden Koets in het Amsterdam Museum geopend. De komende acht maanden is het rijtuig in een glazen behuizing op de binnenplaats te bekijken. De koets werd in 2015 voor het laatst gebruikt tijdens het traditionele ritje op Prinsjesdag. Daarna is er jaren gewerkt aan de restauratie van het rijtuig uit 1898. De Gouden Koets was een geschenk van Amsterdam aan koningin Wilhelmina, ter ere van haar inhuldiging. Voor het eerst sinds de bouw is de koets helemaal uit elkaar gehaald en grondig onderzocht. Op sommige plekken is het hout- en leerwerk, het textiel, de wielen en het verguldsel gerestaureerd door specialisten uit binnen- en buitenland. De kosten van de restauratie, zo'n 1,2 miljoen euro, zijn voor rekening van de koning. Zo ging de koets van het paleis naar het museum:

Zo zag de verhuizing van de Gouden Koets eruit - NOS

De Gouden Koets kwam de afgelopen jaren onder vuur te liggen vanwege het zijpaneel Hulde der koloniën, waarop afbeeldingen van het koloniale verleden van Nederland staan. Op het paneel is een witte vrouw op een troon te zien met om haar heen mensen met een donkere huidskleur die voor haar buigen en geschenken aan haar voeten leggen. Critici zeggen dat dit een verheerlijking van het koloniale verleden is, dat niet meer bij deze tijd past. De koning zegt de discussie over de koets te volgen, maar er niet aan deel te nemen. Hij besloot de koets in de oorspronkelijke staat te laten restaureren. "We gaan niet de geschiedenis herschrijven", zei hij. Het is nog niet bekend of de koets volgend jaar op Prinsjesdag wordt gebruikt.