Hoedt verlaat Southampton en tekent bij Anderlecht

Wesley Hoedt vervolgt zijn loopbaan bij het Belgische Anderlecht. De 27-jarige verdediger tekende een contract tot medio 2024. Bij Southampton liep het contract van Hoedt nog een jaar door. In België hoopt Hoedt zijn loopbaan weer een impuls te geven.

Zesvoudig international Hoedt verhuisde in 2015 van AZ naar Lazio en stapte na twee seizoenen in Italië voor 17 miljoen euro over naar Southampton. Bij de club uit de Premier League was hij de opvolger van de naar Liverpool vertrokken Virgil van Dijk.

Na een goed eerste seizoen in Engeland raakte Hoedt zijn basisplaats kwijt. De afgelopen seizoenen werd hij verhuurd aan Celta de Vigo, Antwerp en Lazio. Bij Anderlecht treft Hoedt in de voorbereiding Michel Vlap, die van een huuravontuur bij Arminia Bielefeld terugkeerde in Brussel.