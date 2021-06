Vrouw (65) uit Breda overleden na zware mishandeling, echtgenoot opgepakt

Een 65-jarige vrouw uit Breda is overleden na zware mishandeling, haar echtgenoot is opgepakt. Het slachtoffer werd zondagavond gevonden in haar appartement door de politie na melding van een heftige ruzie.

Haar 65-jarige man is meteen aangehouden en wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij zit nog vast.

De melding van het conflict kwam rond 23.30 uur binnen bij de politie. Agenten vonden de vrouw in kritieke toestand en startten meteen met reanimeren. De hulpdiensten namen dit later over.

De vrouw is daarna aan de beademing overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed ze aan haar verwoningen, meldt Omroep Brabant.