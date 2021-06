Eerste landelijke tropische dag, vannacht zware onweersbuien en code geel

Bij weerstation De Bilt is de temperatuur gestegen tot 30,5 graden. Daarmee is de eerste landelijke tropische dag van het jaar een feit. De verwachting is dat de temperatuur vandaag tot 31 graden zal oplopen.

Regionaal werd gisteren de eerste tropische dag al gemeten. In Ell in Limburg werd het 31,6 graden. Het dagrecord van 104 jaar geleden van 16 juni werd daarmee geëvenaard.

Hoewel het record gisteren dus niet werd gebroken, was het voor de maand juni flink warm. Afgelopen nacht koelde het op sommige plaatsen niet verder af dan 20 graden. Er wordt dan gesproken van een tropennacht. Dat is zeldzaam voor de maand juni. Nooit eerder was er op 17 juni sprake van een tropennacht.

Aan de oostgrens van Limburg, de Achterhoek en in Twente kan de temperatuur vandaag oplopen tot 34 graden. Dat zou voor die plaatsen dan ook een nieuw record voor deze datum zijn. Het warmterecord van 17 juni dateert landelijk gezien van 2002, het werd toen in Arcen in Limburg 32,9 graden.

Zware onweersbuien

Na de hoge temperaturen zorgen flinke onweersbuien aan het eind van de avond voor tijdelijk wat verkoeling. Vanaf middennacht geldt code geel in Zeeland en Noord-Brabant. De onweersbuien gaan mogelijk gepaard met zware windstoten, hagel en lokaal veel neerslag. Er wordt geadviseerd om niet te schuilen onder bomen en open water te mijden.

De buien trekken vanuit het zuiden richting het noorden. Vanaf 01.00 uur is code geel aangekondigd voor het midden van het land, enkele uren later geldt dat voor het noorden van het land.

Sproeiverbod

Morgen kan het in het zuidoosten opnieuw een tropische dag worden. Als dat gebeurt is er daar sprake van een regionale hittegolf. Daarvoor moet het vijf dagen boven de 25 graden worden, waarvan drie dagen boven de 30 graden.

Boeren in Noord- en Midden-Limburg mogen morgen daarom vanaf 12.00 uur geen water meer gebruiken uit beken en sloten. Door de aanhoudende warmte en de droogte verdampt het oppervlaktewater te snel. Dit heeft een negatief effect op de waterstand.

In Brabant gold zo'n verbod al. Waterschap Hunze en Aa's vraagt aan landbouwers om te melden wanneer ze willen sproeien. Het is niet de bedoeling dat iedereen tegelijkertijd gaat beregenen. Het waterschap voert volgens het tijdelijke rooster water uit het IJsselmeer aan zodat de sloten niet droog komen te liggen. In de Achterhoek en Twente gelden vooralsnog geen sproeiverboden.