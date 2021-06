Nadal mist Wimbledon en Olympische Spelen: 'Moet naar mijn lichaam luisteren'

"Zoiets is nooit een makkelijke beslissing, maar nadat ik naar mijn lichaam heb geluisterd en met mijn staf heb gepraat, begrijp ik dat dit de beste beslissing is", zegt Nadal via sociale media.

Nadal verloor vorige week vrijdag in vier sets van Novak Djokovic en maakte aan het einde van de partij al een vermoeide indruk.

"Het feit dat er slechts twee weken tijd zit tussen Roland Garros en Wimbledon, maakte het fysiek niet makkelijk om goed te herstellen van het veeleisende gravelseizoen", voegt de Mallorcaan eraan toe.

Nadal zegt zuinig op zijn lichaam te willen blijven. "Het doel is om mijn loopbaan voort te zetten en om op het hoogste niveau te kunnen blijven spelen."

Twee keer goud

De Spanjaard won in 2008 olympisch goud in het enkelspel in Peking en greep in 2016 in Rio de Janeiro eveneens een gouden plak in het dubbelspel. Hij was in 2016 ook vlaggendrager bij de openingsceremonie.

Nadal won in zijn carrière twintig grandslamtitels, evenveel als Roger Federer. Zij delen daarmee het record bij de mannen. Novak Djokovic kwam op negentien titels door afgelopen week Roland Garros te winnen.