Veelvraat Hamilton nog lang niet klaar: 'Wil zeker nog drie jaar racen'

Lewis Hamilton na de kwalificatie van de GP Groot-Brittannië - EPA

Niemand heeft de Britse grand prix vaker op zijn naam geschreven dan Lewis Hamilton. De zesvoudig wereldkampioen en huidig WK-leider kan vanmiddag dat record aanscherpen. Hamilton aast op zijn zevende thuiszege. De 35-jarige Brit is torenhoog favoriet, start vanaf poleposition en de concurrentie lijkt bij voorbaat kansloos. Teamgenoot Valtteri Bottas is de voornaamste rivaal, maar won nog nooit in Silverstone. De statistieken spreken voor zich. Hamiltons renstal Mercedes won 20 van de afgelopen 26 grand prixs. Dit seizoen is de brigade van Toto Wolff nog ongeslagen. De teambaas staat erom bekend zelfs in de underdogrol te kruipen als daar geen aanleiding voor is. Ook nu. "Ferrari lijkt het niet voor elkaar te hebben, maar vlak ze niet uit. En Verstappen ligt altijd op de loer. Zoals de Amerikaanse honkballer Babe Ruth zei: met homeruns van gisteren win je vandaag geen wedstrijd."

Zondag om 15.10 uur begint GP Groot-Brittannië De Grand Prix van Groot-Brittannië begint zondag om 15.10 uur. De race is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via flitsen in Langs de Lijn op NPO Radio 1. Een samenvatting van de race is, aangevuld met de analyse van oud-coureur Jan Lammers, vanaf 19.00 uur te zien in Studio Sport op NPO 1.

"We mogen uiteraard niet klagen over de eerste GP's", geeft Wolff toe. "Lewis en Valtteri zijn de enige coureurs die alle 212 ronden hebben afgelegd. Dat is geweldig. Betrouwbaarheid is de sleutel naar succes. Niemand weet hoe lang of kort dit seizoen gaat duren. Een klein foutje kan funest zijn. Dan is het gat met Verstappen meteen gedicht."

2008: Lewis Hamilton viert zijn eerste overwinningen in Silverstone - AFP

Silverstone is niet alleen de thuisrace van Hamilton, maar ook van Mercedes. Het Formule 1-hoofdkwartier van de Duitse autofabrikant ligt in Brackley, letterlijk om de hoek van het circuit. Wolff: "Het is ook fijn voor de monteurs dat ze na drie zware raceweken even dicht bij hun familie zijn." Toch heeft de Oostenrijker een lichte kater. "Deze plek is het hart van de F1. Lege tribunes zijn hier extra pijnlijk. We missen sfeer, maar we moeten blij zijn dat de race überhaupt door kan gaan. Dit zijn de snelste Formule 1-auto's die ooit zijn gebouwd. Vooral in de snelle bochten gaat dat spectaculair ogen. Ook op televisie." Einde Mercedes-heerschappij nog niet in zicht Gokkers cashen bij bookmakers al jaren geen vette jackpots bij een Mercedeszege. De heerschappij duurt al dik zes jaar en het eind is nog niet in zicht. "Misschien wordt het pas in 2022 weer spannend", verzucht Max Verstappen. Hij verwijst daarmee naar het nieuwe reglement, dat vanwege de coronacrisis een jaar naar achteren is geschoven. De auto's zullen daardoor in 2021 in grote lijnen hetzelfde zijn. "Het gat met Mercedes is daardoor lastig te dichten", legt Verstappen uit. "Ik hoop dat we dit jaar een paar races kunnen winnen. En anders volgend seizoen." Verstappen verloor in de kwalificatie ruim een seconde op Hamilton. "Mercedes bijhouden wordt lastig en dat blijft voorlopig zo." Dat Verstappen zich al neer lijkt te leggen bij nog een jaar Mercedes-suprematie is veelzeggend. Hij staat nota bene derde in de WK-stand. De rest van het veld is al geëlimineerd. Verstappens teamgenoot Alexander Albon is nog onervaren, verprutste in Silverstone weer zijn kwalificatie en start in de middenmoot. Ferrari is helemaal de weg kwijt. De rode renstal heeft 2020 na een geflopte seizoenstart met een belabberde bolide al afgeschreven. Hamilton op rozen Lewis Hamilton beseft dat hij op rozen zit. De regerend kampioen is en blijft vlijmscherp en maakt amper uitglijders. "Ik word nog steeds beter. Dat is mijn drijfveer. Ik wil mijn plek steeds weer verdienen met verse prestaties. Niet met resultaten uit het verleden." Fans die beu zijn van Hamiltons dominantie kregen deze week slecht nieuws voorgeschoteld. "De coronacrisis gaf me naast alle ellende ook tijd om bij te tanken. Ik voel nieuwe energie. Ooit zal dit werk fysiek of mentaal te zwaar worden, maar op korte termijn niet. Ik denk dat ik nog zeker drie jaar doorga." Verlenging van Hamiltons aflopende contract lijkt een kwestie van tijd. "Ik wil hier volgend jaar weer zijn. Hopelijk is er dan publiek. Fingers crossed. Het is raar en kaal nu."

GP Groot-Brittannië 2019: Lewis Hamilton viert de overwinning met het publiek - AFP