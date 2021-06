Twee doden bij schietincident in West-Duitse stadje Espelkamp

Bij een schietincident in de Duitse stad Espelkamp zijn twee doden gevallen. De schutter is voortvluchtig. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Een van hen zou in een huis zijn doodgeschoten, de ander ervoor.

"Zoals het er nu naar uitziet is het een misdrijf en geen terroristische daad", zei een woordvoerder van de politie tegen persbureau Reuters.

Espelkamp ligt ten noordoosten van Osnabrück in de deelstaat Noordrijn-Westfalen en in de regio Ostwestfalen-Lippe. De plaats heeft zo'n 25.000 inwoners. Agenten in heel de regio hebben opdracht gekregen naar Espelkamp te gaan.

Volgens lokale media ging aan de schietpartij een ruzie vooraf. De politie heeft dat volgens persbureau DPA niet bevestigd.