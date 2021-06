Om 18.00 uur: Denemarken-België • Al vier van vijf penalty's gemist op EK

De slotfase is aangebroken in Boekarest. Kan Noord-Macedonië er nog een puntje uitslepen? De Oekraïners zijn nog wel steeds de betere ploeg. Tsygankov had de 3-1 op zijn voet, maar raakte de bal in kansrijke positie helemaal verkeerd.

Bij een vrije trap ging de bal zojuist op de arm van een lid van de Noord-Macedonische muur. De scheidsrechter bekijkt de beelden op advies van de VAR. En hij geeft hem!

Oekraïne - Noord-Macedonië 2-1