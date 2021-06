Oekraïne heeft weinig moeite met Noord-Macedonië: 2-0 • Om 21.00 uur: Oranje

"Een goede eerste helft, met veel dreiging", kijkt Memphis Depay terug op zijn eerste optreden op het EK met het Nederlands elftal. Over het vervolg van het duel met Oekraïne, dat ternauwernood met 3-2 werd gewonnen, is hij minder tevreden. "In de tweede helft... Ik heb risico in mijn spel, dus ik verlies af en toe de bal. Dat had minder moeten gebeuren in de tweede helft, vind ik zelf."

