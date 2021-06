Hartstochtelijke Denen overrompelen Belgen en leiden met 1-0

Na een half uur spelen zien we België eindelijk eens wat langer in balbezit op de helft van Denemarken. Keeper Schmeichel bokst een gevaarlijke voorzet uit het doel, verder weten de Belgen weinig te creëren. Denemarken speelt vol hartstocht en is vooralsnog veel beter.

Even later is er weer een flinke kans voor Denemarken: Damsgaard schiet de bal net naast de paal.

Denemarken-België 1-0