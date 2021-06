Roompot neemt concurrent Landal GreenParks met 100 vakantieparken over

Recreatiebedrijf Roompot neemt concurrent Landal GreenParks over. Het gaat om 100 parken in negen landen. Het is niet bekendgemaakt hoeveel geld met de overname gemoeid is.

Roompot wil de grootste worden op de Europese markt voor vakantiehuisjes. Directeur Jurgen van Cutsem is blij met deze stap. "Landal GreenParks is een leidende speler met een zeer aantrekkelijke portfolio", zegt hij tegen Omroep Zeeland.

De overname moet nog worden goedgekeurd door de Europese mededingingsautoriteit. Roompot is in handen van de Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR.

Kantoren blijven

Of de naam Landal GreenParks verdwijnt, is nog niet besloten. Wel is bekend dat meerdere kantoren in Nederland en Europa blijven bestaan.

Door de overname heeft Roompot 300 parken in elf landen, met zo'n 32.000 accommodaties. Het hoofdkantoor van het bedrijf staat in Goes.