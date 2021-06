Depay: 'Geen goal, maar wél Europese titel, daar teken ik nu voor'

"Een goede eerste helft, met veel dreiging", kijkt Memphis Depay terug op zijn eerste optreden op het EK met het Nederlands elftal. Over het vervolg van het duel met Oekraïne, dat ternauwernood met 3-2 werd gewonnen, is hij minder tevreden. "In de tweede helft... Ik heb risico in mijn spel, dus ik verlies af en toe de bal. Dat had minder moeten gebeuren in de tweede helft, vind ik zelf."

De wedstrijd tegen Oekraïne verliep voorspoedig voor Oranje, totdat een comfortabele voorsprong werd weggegeven. "In de eerste vijftien minuten hadden we er al eentje in kunnen prikken. Dat had wat rust kunnen brengen. Maar goed, er was niks aan de hand, want je komt met 2-0 voor. Dan moet je de nul zien te houden en de score uitbouwen. Nu lieten we ze terugkomen. Daar moeten we van leren."