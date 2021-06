Eriksen krijgt inwendige defibrillator, net als Blind

Christian Eriksen krijgt een ICD, een onderhuidse defibrillator die ingrijpt bij hartproblemen, zo maakte de Deense voetbalbond donderdag bekend. "Dit apparaat is nodig na een hartaanval als gevolg van hartritmestoornissen", meldt de bondsarts Morten Boesen.

"Christian heeft de oplossing geaccepteerd en het plan wordt ondersteund door nationale en internationale specialisten die allemaal dezelfde behandeling aanraden", vervolgt de bondsarts. "We roepen iedereen op Christian en zijn familie rust en privacy te gunnen de komende tijd."

De defibrillator zendt bij een hartritmestoornis elektrische schokken uit om het normale hartritme te herstellen en zo een hartstilstand voorkomen. Daley Blind maakte voorzien van een defibrillator in februari 2020 zijn rentree, nadat hij in de Champions League-wedstrijd tegen Valencia in december 2019 duizelig naar de grond was gegaan.

Lukaku: 'Schieten bal in 10de minuut uit voor Eriksen'

Eriksen zakte zaterdag tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland in de 43ste minuut vanwege hartproblemen in elkaar. Een snelle reanimatie op het veld was succesvol en hij werd daarop afgevoerd naar het ziekenhuis.

Donderdagavond in het tweede EK-duel van Denemarken met België in Kopenhagen komen beide teams met een steunbetuiging. "In de 10de minuut schoppen we zelf de bal uit om te applaudisseren", zei de Belgische aanvaller Romelu Lukaku, collega van Eriksen bij Internazionale.