Bestuurder niet vervolgd voor doodrijden Tamar uit Marken

De 28-jarige Duitse bestuurder van een grijze Mazda wordt niet vervolgd voor het doodrijden van het 14-jarige meisje Tamar uit Marken. De sporen op zijn auto bevestigen dat hij over het meisje heen is gereden, maar zij lag op dat moment al op de weg. Of ze gevallen was of daar opzettelijk was gaan liggen is uit het onderzoek niet duidelijk geworden.

Wel staat volgens het OM vast dat de bestuurder onvoldoende op de weg heeft gelet en daardoor niet op tijd kon reageren op de aanwezigheid van het meisje op de weg. "Door onvoldoende op te letten, was hij niet in staat de auto te stoppen binnen de afstand waarover hij de weg kon overzien en waarover deze vrij was." Hiervoor krijgt de bestuurder een boete van 1500 euro.

Het staat volgens het Openbaar Ministerie vast dat alleen deze Mazda betrokken was bij de dood van Tamar, maar de bestuurder kan vanwege de omstandigheden niet worden vervolgd voor dood door schuld. "Er is geen bewijs dat de bestuurder roekeloos of aanmerkelijk onvoorzichtig zou hebben gereden", schrijft het OM in een persbericht. De man reed 60 kilometer per uur, terwijl de maximumsnelheid op dat stuk weg 80 was.

De bestuurder van de auto zegt dat hij haar niet heeft zien liggen. "Hij merkte wel dat hij over 'iets' heen was gereden, maar dacht dat het misschien om een dier ging", laat zijn advocaat Anis Boumanjal weten. De bestuurder stopte pas later om te kijken of zijn auto schade had.

Grijze Mazda

Tamar werd in de vroege ochtend van 25 juli vorig jaar dood gevonden in de berm van de dijk tussen Monnickendam en Marken. Ze was eerder op de avond weggelopen van huis na een ruzie met haar ouders. Door de verwondingen op haar lichaam en de remsporen op de weg werd er direct van uitgegaan dat ze was aangereden. Een betrokken politieman zei later in de talkshow Op1 dat het meisje op slag dood was.

Op bewakingsbeelden zag de politie een grijze Mazda met Duits kenteken. Na een oproep meldde de bestuurder zich bij de politie. Er werd DNA van Tamar onder de auto gevonden, maar er was nauwelijks schade aan de auto.

Inspectie auto

De 28-jarige bestuurder zat die bewuste avond met drie andere mannen in de grijze Mazda. Volgens zijn advocaat waren ze op campingbezoek geweest. Daarna reden ze naar Marken. Op bewakingsbeeld is te zien dat ze daar uitstapten op een parkeerplaats en de auto inspecteerden. Volgens Boumanjal was er niets bijzonders te zien en reden ze verder.

Advocaat Sébas Diekstra staat de ouders van Tamar bij. Hij laat weten dat zijn cliënten woensdag van het afdoeningsbericht op de hoogte zijn gebracht door de officier van justitie. "Wij zullen de komende tijd het strafdossier grondig bestuderen. Dit om na te gaan hoeveel aanleiding er is om verdere vervolging rondom deze doodrijding af te dwingen.'"

De 28-jarige Duitse man laat via zijn advocaat weten hevig ontdaan te zijn van alles wat gebeurd is. Zijn advocaat zegt het daarom te betreuren dat het Openbaar Ministerie zijn cliënt alsnog die boete van 1500 euro heeft opgelegd. "Daar zien wij geen belang van in."