Duits CureVac-vaccin maar voor 47 procent effectief

Het middel van CureVac is nog niet goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau EMA. De Europese Unie heeft er 450 miljoen doses van besteld. Als het vaccin wordt goedgekeurd, verwacht Nederland de komende drie maanden 4 miljoen doses. Ter vergelijking: in dat kwartaal worden naar verwachting 24,9 miljoen doses geleverd van de vaccins van BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Janssen.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid hebben de tegenvallende proefresultaten van CureVac geen directe invloed op de vaccinatieplanning in Nederland. Er zijn nu genoeg vaccins om iedereen boven de 18 in te enten, zegt ze. "CureVac zou ook pas in het derde kwartaal binnenkomen, terwijl we in augustus al klaar zijn met het prikken van alle 18+'ers."

De gevolgen voor de langere termijn zijn nog niet duidelijk. "We weten nog niet of we later extra vaccins nodig hebben voor bijvoorbeeld een extra booster voor kwetsbare groepen of een jaarlijkse prik. Daarover denken het EMA en de Gezondheidsraad nu na."

Succescriteria

Het CureVac-vaccin, met de officiële naam CVnCoV, is getest op ongeveer 40.000 proefpersonen in Europa en Latijns-Amerika. Volgens het Duitse bedrijf voldeed het middel niet aan de "vooraf vastgestelde criteria voor succes".

"We hadden gehoopt op een betere tussentijdse uitkomst", zegt CureVac-topman Franz-Werner Haas. Volgens hem zet het bedrijf het onderzoek voort en kan de effectiviteit van het vaccin nog veranderen.

Het middel van CureVac wordt gemaakt met een mRNA-techniek, net als de vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna. Bij die techniek laat het vaccin het lichaam eiwit aanmaken dat het coronavirus tegenhoudt.