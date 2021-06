Ruim een derde van de mensen met recht op bijstand vraagt die niet aan

Mensen met een westerse migratieachtergrond hebben volgens de gemeenten moeite door de gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal. Zij krijgen in tegenstelling tot mensen met een niet-westerse-migratieachtergrond weinig begeleiding als ze nieuw zijn in Nederland.

Toelichting op onderzoek door de inspectie

"De Inspectie heeft met behulp van analyse van CBS-microdata onderzoek gedaan naar de omvang van het niet-gebruik van de algemene bijstand per 1 januari 2018 en de achtergrondkenmerken van deze niet-gebruikende huishoudens.

De Inspectie koos voor deze peildatum vanwege de beschikbaarheid en volledigheid van de databestanden die nodig waren voor de analyse. De Inspectie gaat ervan uit dat per 2021 (ten tijde van het verschijnen van deze rapportage) deze cijfers nog steeds representatief zijn omdat niet-gebruik een structureel probleem is.

De huidige coronacrisis vraagt om extra aandacht voor niet-gebruik gezien de grotere behoefte aan inkomensondersteuning. Gezien deze grotere behoefte is het aannemelijk dat de absolute omvang van het niet-gebruik in 2021 sowieso groter is dan in 2018."