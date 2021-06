Turncoach Zijp als eerste gestraft met voorwaardelijke schorsing

Turntrainer Nico Zijp heeft van de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) een voorwaardelijke schorsing van één jaar opgelegd gekregen.

Zijp is de eerste coach die een straf krijgt opgelegd, nadat meerdere oud-topsporters in de zomer van 2020 melding hadden gemaakt over wijdverspreid machtsmisbruik en intimidatie in de turnwereld.

De sanctie voor Zijp is volgens het Noordhollands Dagblad gebaseerd op "het stelselmatig negeren van turnsters", zoals blessures waar de trainer geen oog voor had.

Veertien personen deden aangifte tegen de hoofdtrainer van de vrouwen van turnclub FlikFlak uit Den Bosch. Zijp begeleidt momenteel sprongspecialiste Tisha Volleman, die zich nog kan kwalificeren voor de Olympische Spelen.

Uitspraak in zaak-Wevers

Er volgt vrijdag ook nog een uitspraak in de zaak van turncoach Vincent Wevers. Hij spande een kort geding aan tegen de KNGU, nadat de bond had besloten om alle trainers niet naar de Olympische Spelen te laten gaan die betrokken zijn bij het dossier over machtsmisbruik in het turnen.