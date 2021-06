Denemarken moet door: 'Als Eriksen zijn ploeg kan toejuichen, kunnen wij dat ook'

Een andere fan, een vader met zijn zoontje op de arm, heeft net 'get well soon' op de muur vereeuwigd. "Misschien niet heel origineel, maar toch. Ik wilde vooral die muur even zien. Wat er gebeurd is, brengt ons, de Denen, samen."

"Wat ik heb opgeschreven?", herhaalt een fan de vraag. "Het is een uitspraak van Francesco Totti, die hij op Twitter zette nadat Eriksen op het veld was weggezakt: Een echte nummer 10 geeft nooit op. We zijn met je, Christian."

Zijn portret is er in graffiti opgespoten, net als zijn naam, en eromheen staan duizenden steunbetuigingen geschreven. Supporters komen een voor een langs om met een rode stift hun wens achter te laten voor de 29-jarige Deen, die zaterdagavond tijdens de wedstrijd tegen Finland werd getroffen door een hartstilstand.

Wie door Kopenhagen loopt, ziet door de hele stad eerbetonen terug voor Christian Eriksen, klein en groot. Fanshops hebben alleen nog shirts van Denemarkens nummer 10 in de etalage hangen, en bij het plein Ofelia Pladz is zelfs een muur van zo'n vijftien meter aan de international gewijd.

Muur met steunbetuigingen voor Eriksen in Kopenhagen: 'Ik geloof in hem' - NOS

Dat het incident er in heel Denemarken is ingehakt, is duidelijk. Terug bij het Parken-stadion vertelt sportjournalist Maya Stoltze Westander van Ekstra Bladet dat het EK vooraf een 'soort nationale viering' beloofde te worden in Denemarken. Met drie wedstrijden in eigen hoofdstad en de beste generatie Deense voetballers in jaren waren de verwachtingen hooggespannen.

Nationaal trauma

"Ik deed zaterdag verslag in Nyhaven, waar alle fans zich verzamelden en het één groot feest was. Daarna kwam ik hiernaartoe." Ze wijst naar het stadion achter zich. "Daar interviewde ik diezelfde mensen die ik 's morgens nog had gesproken, maar nu kwamen ze in tranen naar buiten. Ik denk dat je wat is gebeurd een nationaal trauma kan noemen."

Net als vele andere Denen - van het elftal tot toeschouwers en ouders voor hun kinderen - schakelde ze hulp in van een crisispsycholoog om de situatie te verwerken. Dat hielp.

Nu Eriksen middels een vrolijke foto heeft benadrukt dat het goed met hem gaat en hij zegt uit te zien naar de wedstrijd tegen België, durven de Denen ook weer langzaam vooruit te kijken. Stoltze Westander: "We hoeven ons geen zorgen meer te maken: hij is in goede handen, veilig. En ik denk dat daarmee onze EK-vibe ook langzaam terugkomt."

Ploeg zonder spelmaker

Dat beamen ook de Deense fans in een van de fanzones van de stad. "We hadden het er net over. Dit is de eerste dag dat we weer zin hebben in de volgende wedstrijd", zegt een supporter met rood-witte pet. En een ander: "Christian wil dat we spelen. Als Eriksen zijn ploeg kan toejuichen, dan kunnen wij dat ook."

Maar de vraag is natuurlijk: hoe moet het Deense team verder zonder zijn spelmaker? Deze week benadrukte bondscoach Kasper Hjulmand in meerdere persconferenties dat Eriksen het absolute 'hart en ritme' van het team is: "Hij dicteert alles en bepaalt de ruimtes op het veld."