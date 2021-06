Wekdienst 17/6: Oranje weer in actie op EK voetbal • Gouden Koets in museum

wekdienst oranje - ANP / NOS

Goedemorgen! Vanavond kun je weer juichen voor Oranje en het wordt opnieuw heet.

Eerst het weer: vanochtend is het vrij zonnig. In het westen meer wolken met kans op een bui. Vanmiddag tropisch warm met 29 tot 35 graden. Later neemt de kans op onweer vanuit het zuiden toe.

Weer donderdag - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Om 21.00 uur speelt het Nederlands elftal zijn tweede EK-wedstrijd. Tegenstander in de Johan Cruijff Arena is Oostenrijk. Je kunt de wedstrijd natuurlijk live volgen bij de NOS: online via een livestream en liveblog, op NPO 1 en op NPO Radio 1.

Koning Willem-Alexander opent de tentoonstelling De Gouden Koets in het Amsterdam Museum. De Gouden Koets, bekend van de traditionele rijtoer op Prinsjesdag, is de afgelopen jaren gerestaureerd en wordt nu getoond op de binnenplaats van het museum. Meer weten? In de podcast Lang verhaal kort legt NOS op 3 je uit waarom sommigen de koets liever in het museum laten staan.

En vanwege de hitte gaan opnieuw een aantal testlocaties van de GGD eerder dicht. Het gaat om testcentra in onder meer Ridderkerk, Amersfoort en Heerenveen. Ook gisteren sloten meerdere testlocaties eerder de deuren omdat het er te heet werd. Wat heb je gemist? Drie Chinese ruimtevaarders zijn vannacht in een baan om de aarde gebracht. Ze vormen de eerste bemanning van een gloednieuw Chinees ruimtestation. Het is voor het eerst in vijf jaar dat China astronauten de ruimte in brengt. De drie verblijven drie maanden in het ruimtestation. Ook gaan ze ruimtewandelingen maken.

De lancering van Shenzhou 12 met de drie taikonauten - Reuters

Ander nieuws uit de nacht: Groningen heeft de schoonste lucht van Nederland: Dat stelt het Europees Milieuagentschap in een groot onderzoek naar schone lucht in Europese steden. De inwoners van het Zweedse Umeå ademen de schoonste lucht van Europa in. De bewoners van het Poolse Nowy Sacz de meest vervuilde.

Nieuwe behandeling tegen clusterhoofdpijn: 'Dit is geweldig nieuws': Het LUMC ontwikkelde een methode waarbij de achterhoofdzenuw wordt geprikkeld met een klein apparaatje onder de hoofdhuid. Stimulatie van die achterhoofdzenuw kan clusterhoofdpijn voorkomen. Naar schatting 3000 Nederlanders hebben last van suicide headache: ondraaglijke hoofdpijn.

Oud-veiligheidsadviseur Bolton niet meer vervolgd voor boek: Onder de regering-Trump waren er zaken aangespannen tegen Bolton omdat hij geheime informatie zou hebben gedeeld in het boek.

En dan nog even dit: Iedere ochtend praten we je in 2 minuten en 21 seconden bij over de afgelopen speeldag op het EK voetbal 2021. Zo spectaculair als dinsdagavond (met Frankrijk-Duitsland) was het gisteren niet, maar er viel weer genoeg te beleven: