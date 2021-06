'Dumfries is een schoolvoorbeeld van iemand die zijn dromen najaagt'

Denzel Dumfries - AFP

Waar Denzel Dumfries afgelopen zondag tegen Oekraïne de show stal bij Oranje te midden van Frenkie de Jong, Memphis Depay en Georginio Wijnaldum, deed hij dat zeven jaar geleden tussen Ronnie Nouwen, Raymond Baten en Reinhard Breinburg. Bij het nationale team van Aruba. Twee interlands speelde hij in 2014 voor het eiland. "Bon diaaaaa", zegt Breinburg vanaf Aruba op deze zonnige ochtend. De nu 37-jarige oud-verdediger vestigde zich in de zomer van 2014 op het eiland. Hij is er momenteel werkzaam als trainer. "Voetbal leeft hier heel erg", vertelt de oud-prof van FC Dordrecht. "Daar verkijken mensen in Nederland zich nog weleens op. De Copa América wordt gevolgd, met veel mensen uit Colombia en Venezuela die hier wonen. En overal waar je komt zie je steun voor Oranje, ook zonder Dumfries. Iedereen kijkt de wedstrijden en auto's rijden rond met Nederlandse vlaggetjes." Uitstraling Na de 3-2 tegen Oekraïne veerde Aruba op. Breinburg: "Iedereen praat erover en elke Arubaan is trots dat een Dumfries Nederland aan de overwinning heeft geholpen. Ik zag op Facebook verschillende verhalen over hem voorbijkomen en foto's van zijn jeugd, toen hij hier nog even woonde." Nouwen is een jeugdvriend van Breinburg. De 38-jarige oud-prof van Excelsior is nu onderwijzer op een MBO in Amsterdam. "Heel bijzonder om naar Denzel te kijken", zegt hij als hij zijn klas voor even een individuele opdracht heeft gegeven. "Hij straalt iets uit dat hij toen al uitstraalde met Aruba. Dat is gelijk de basis voor zijn succes." Dumfries speelde begin 2014 nog voor de A1 van BVV Barendrecht. Giovanni Franken was bondscoach van Aruba en kwam de verdediger met een Arubaanse vader en een Surinaamse moeder bij toeval op het spoor.

Denzel Dumfries in de jeugd van Barendrecht - eigen foto

"Zijn vader werkte met mijn moeder bij de gemeente", vertelt Franken. "Mijn moeder hoorde vaak dat Denzel goed kon voetballen, maar een echte kans nodig had. Ik was coach van RVVH uit Ridderkerk en wilde hem eigenlijk halen als versterking voor ons team in de hoofdklasse. Hij deed het echter zo goed dat ik hem uitnodigde voor een stage bij Aruba." De toen 17-jarige Dumfries hapte toe en stapte eind maart met de selectie van Aruba in het vliegtuig. In de twee vriendschappelijke wedstrijden tegen Guam kreeg hij een basisplaats. "Ronnie en ik hadden met Giovanni veel contact over de opstelling", weet de nu 32-jarige Raymon Baten, die in 2019 zijn laatste interland speelde voor Aruba. "Toen vroeg Gio wat we van die jonge jongen vonden en dat hij hem wilde laten starten als rechtsback." Uitbrander "Waarom niet?, zeiden wij", gaat Baten verder. "Ik had hem op de training gezien en vond hem ook technisch een goede speler. Geen Oranje-speler, hoor, dat zeker niet. Maar dan zie je ook verschil tussen amateurs en profs. Voor een amateur was hij rustig aan de bal en was zijn basistechniek goed. Nu wordt vooral zijn kracht en inzet uitgelicht."

Het eerste duel eindigde in een 2-2 gelijkspel en de tweede wedstrijd won Aruba mede dankzij een prachtige knal van afstand van Dumfries met 2-0. Daar was wel een misser aan voorafgegaan en dat had hem een uitbrander van Nouwen opgeleverd. "Hij had daarvoor op doel geschoten, waar hij had moeten afleggen", weet Nouwen nog. "Toen heb ik hem op zijn falie gegeven. Mijn zoontje kwam laatst een filmpje tegen waarin hij daarover vertelde. 'Papa, Dumfries heeft het over jou!' zei hij. Mijn zoontje vond dat fantastisch. Dat hij niet de enige was die van mij op zijn falie kreeg, maar ook zelfs iemand als Dumfries. Dan was het minder erg." "Ik zag bij Dumfries de drive die andere spelers misten", zegt Franken. "Je kan aan karakters merken of ze er alles voor over hebben. Dirk Kuijt is ook zo'n speler die er op karakter is gekomen."

Denzel Dumfries heeft gescoord tegen Oekraïne - Getty Images

Op de laatste avond was Dumfries toeschouwer bij een feestje om de overwinning op Guam, met allemaal profs, te vieren. Naast hem stond Breinburg. "Vraagt hij opeens: 'Wat moet ik doen om het betaald voetbal te halen?' Daar merkte je al die gedrevenheid. Anders stel je zo'n vraag niet op een feestje net na een wedstrijd." Gewaagde uitspraak Breinburg: "Ik had een drankje in mijn hand en wees naar mijn drankje en naar het feest. 'Die twee dingen moet je laten', zei ik. 'Niet feesten, niet drinken. Als je echt voor je doel wil gaan.' Ik geloof dat hij heeft geluisterd." Dumfries had Aruba en Franken overtuigd en de bondscoach wilde de verdediger graag uitnodigen voor de volgende officiële interlands. In een persoonlijk gesprek liet Dumfries weten dat hij dat niet zag zitten. Hij wilde wachten op het Nederlands elftal. Op dat moment een gewaagde uitspraak. "Hij was toen nog mijlenver van Oranje verwijderd", kijkt Nouwen terug. "Maar hij zei het wel omdat hij erin geloofde. En hij heeft het geflikt." "Dumfries is een schoolvoorbeeld van iemand die zijn dromen najaagt", gaat Nouwen verder. "Zulke mensen heb je nodig. In de kille wereld, de kille voetbalwereld spatten veel dromen uiteen. Mooi om te zien dat Dumfries het dan wel redt. Dat je je droom niet hoeft op te geven als je op je vijftiende nog niet bent gescout. Als je alles geeft, kun je jezelf niets kwalijk nemen. Dat straalt Denzel uit en heeft hem gebracht waar hij nu is."

Denzel Dumfries, Patrick van Aanholt, Jurrien Timber tijdens de trainingssessie van het Nederlands elftal - ANP