Weer meer operatiekamers beschikbaar voor niet-coronazorg • 1999 en 2000 mogen prikafspraak maken

Het aantal operatiekamers dat in Nederlandse ziekenhuizen beschikbaar is voor reguliere, niet-coronazorg, is opnieuw gestegen. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De reguliere zorg is opgeschaald omdat het aantal coronapatiënten daalt.

Afgelopen maandag was 83 procent de operatiekamers in gebruik. Vorige week was dat nog 79 procenten de week daarvoor 76 procent. Huisartsen verwijzen 97 procent van het verwachte aantal mensen door naar ziekenhuizen. 14 procent van de ziekenhuizen kan de planbare zorg weer volledig geven.

Nog negen ziekenhuizen geven aan de kritieke planbare zorg maar deels te kunnen leveren, vorige week waren dat er vijftien. Twee ziekenhuizen zeggen de norm van zes weken voor een deel van die zorg nog steeds te overschrijden. Dat waren er vorige week vijf.