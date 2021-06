'Vaccinatieregistratie loopt nog steeds achter' • 1999 aan de beurt voor prikafspraak

Afgelopen maand is de werkloosheid opnieuw gedaald. In mei had 3,3 procent van de mensen die kunnen en willen werken geen betaalde baan. Daarmee ligt het percentage nog iets boven dat van vlak voor de coronacrisis, maar ruim onder de piek van afgelopen zomer. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek.

Door een versoepeling van de beperkende coronamaatregelen en vanwege de seizoensgebonden bouw en landbouw, nam de vraag naar personeel toe. Dat leidde tot een daling van het aantal uitkeringen. Bijna een kwart miljoen mensen hadden eind mei een WW-uitkering, dat zijn bijna 17.000 mensen minder dan de maand ervoor.

Afgelopen maanden daalde het aantal werklozen gemiddeld met 10.000 per maand. Mensen die niet kunnen werken of bijvoorbeeld gestopt zijn met werk zoeken, telt het CBS niet mee als werkloos. Hun aantal nam de afgelopen maanden met gemiddeld 13.000 per maand toe.

Tegelijk met de werkloosheidscijfers, kwam het CBS ook met cijfers over het aantal mensen met een kleine deeltijdbaan. Dat zijn mensen die minder dan 12 uur per week werken.

Die groep groeide in de eerste drie maanden van dit jaar met 83.000 mensen ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor. Een groter deel van hen zou zelf graag meer willen werken.