Suriname gaat maatregelen licht versoepelen • RIVM: 1086 nieuwe besmettingen

De Portugese hoofdstad Lissabon zal van vrijdagmiddag tot en met maandagochtend worden afgesloten vanwege een forse toename aan nieuwe besmettingen. Van de 1350 nieuwe besmettingen in Portugal, zijn er 928 in Lissabon, het hoogste aantal sinds 19 februari. De 2,8 miljoen inwoners mogen alleen de deur uit om strikt noodzakelijke redenen.

Iets meer dan een kwart van de Portugese bevolking woont in Lissabon en daarom is het volgens minister Mariana Vieira da Silva noodzakelijk om de stad af te sluiten. "Het is niet gemakkelijk om dergelijke maatregelen te nemen, maar we moeten voorkomen dat de situatie in Lissabon zich over het hele land verspreidt", zei Vieira da Silva.

Vorige maand eindigde de noodtoestand in Portugal, omdat het een stuk beter ging met het aantal besmettingen. Ook de ziekenhuisopnames daalden. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames stijgt nu hard vanwege de opkomst van de zogenoemde delta-variant.