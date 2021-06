'OMT-advies: nog zeker twee maanden 1,5-meterregel' • Suriname versoepelt maatregelen

De anderhalvemeterregel moet van kracht blijven tot zeker medio augustus. Volgens RTL Nieuws staat dat in een advies van het Outbreak Management Team aan het kabinet. Morgen zou het kabinet er een besluit over nemen. 's Avonds is er dan een coronapersconferentie.

Van vrijwel alle andere coronamaatregelen is bekend dat het kabinet er per 26 juni vanaf wil. Zo verdwijnt dan de mondkapjesplicht, behalve in bijvoorbeeld het openbaar vervoer en op het vliegveld. Ook kunnen mensen weer meer naar kantoor.

In het jongste OMT-advies staat volgens RTL dat deze versoepelingen inderdaad mogelijk zijn, mits de anderhalvemetermaatregel voorlopig blijft gelden. Minister De Jonge zei gisteren dat het schrappen van de laatste coronamaatregelen afhankelijk is van het "epidemiologisch risico" en van de vermoedelijke situatie in het najaar.