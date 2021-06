Japan heft noodtoestand op in aanloop naar Spelen • 1999 aan de beurt voor prikafspraak

Mondmaskers zijn na komend weekend niet meer verplicht in de buitenlucht in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. In wachtrijen geldt de plicht nog wel omdat daar moeilijk afstand kan worden gehouden. In openbare ruimtes in gebouwen mag het kapje ook nog niet af.

Het aantal coronabesmettingen in de deelstaat, die aan Nederland grenst, is in een dalende lijn. In de rest van het land wordt ook meer versoepeld. De noodwet voor de extra maatregelen wordt niet verlengd en vervalt 30 juni. Veel restricties worden dan geschrapt.

Thuiswerken is bijvoorbeeld vanaf juli niet meer verplicht in Duitsland. De autoriteiten kijken nog wel of er speciale regels moeten komen, bijvoorbeeld voor het dragen van mondkapjes op kantoor.