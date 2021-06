China lanceert taikonauten naar nieuw ruimtestation

Met een Lange Mars 2F-raket zijn vannacht drie Chinese ruimtevaarders in een ban om de aarde gebracht. De drie gaan de eerste bemanning vormen van het gloednieuwe Chinese ruimtestation Tianhe.

De raket ging volgens plan om 03.22 uur Nederlandse tijd omhoog vanaf de lanceerbasis Jiuquan in de Gobiwoestijn. Volgens de vluchtleiding verliep de lancering volledig succesvol.

Het is voor het eerst sinds 2016 dat China astronauten de ruimte in brengt. De drie taikonauten zullen drie maanden in het ruimtestation verblijven. Hun belangrijkste taak is om te verifiëren of alle systemen goed werken. Ze zullen ook twee ruimtewandelingen maken.

De vlucht wordt geleid door Nie Haisheng (56), die aan zijn derde ruimtevlucht begint. Hij krijgt gezelschap van Liu Boming (54) en Tang Hongbo (45). "Deze missie duurt langer en we moeten niet alleen de kernmodule, ons huis in de ruimte, op gang brengen, maar we moeten ook een paar belangrijke technische tests doen. Deze missie is moeilijker en de uitdagingen zijn groter", zei Nie op een persconferentie kort voor vertrek. Liu sprak van een "extreem complexe en zware missie", ook vanwege de ruimtewandelingen.