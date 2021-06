Oud-veiligheidsadviseur Bolton niet meer vervolgd voor boek

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een strafrechtelijk onderzoek stopgezet tegen John Bolton, de voormalig veiligheidsadviseur van Donald Trump. Dat heeft Boltons advocaat verklaard. De oud-veiligheidsadviseur werd ervan beschuldigd geheime informatie te hebben gedeeld in zijn boek over zijn zeventien maanden in het Witte Huis. Ook is een civiele zaak om de opbrengsten van het boek terug te vorderen geschrapt.

In het boek uitte Bolton vorig jaar kritiek op Trump. Volgens de oud-veiligheidsadviseur stelde de toenmalige president zijn eigen belangen boven die van het land. De regering Trump probeerde de publicatie te voorkomen, maar slaagde daar niet in. Met een civiele rechtszaak werd daarna geprobeerd het geld dat Bolton met het boek verdiende terug te vorderen. Die zaak is nu dus stopgezet, zegt Boltons advocaat.

Daarnaast liep er sinds september een strafrechtelijk onderzoek naar de vraag of Bolton onzorgvuldig was omgegaan met vertrouwelijke informatie. Ook dat onderzoek is beëindigd.

Door de procedure te beëindigen zonder Bolton te bestraffen of geld terug te vorderen, heeft het ministerie van Justitie feitelijk toegegeven "dat president Trump en het Witte Huis onrechtmatig handelden in de zaak", stelt de raadsman in een verklaring. Een woordvoerder van Bolton noemt de beslissing van het ministerie een "totale overwinning" voor de oud-veiligheidsadviseur.