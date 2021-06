Ruim honderd jongeren betrokken bij vechtpartijen op strand Zandvoort

Een groep van zo'n 100 tot 150 strandgangers is vanavond betrokken geraakt bij meerdere vechtpartijen op het strand van Zandvoort. Zeker drie mensen zijn gewond geraakt.

De strandgangers, met name jongeren, gedroegen zich tegen 20.00 uur "buitengewoon vervelend", zegt een woordvoerder van de politie. "Er ontstond hier en daar een handgemeen, in wisselende samenstellingen. Met elkaar, maar ook met omstanders."

Na een half uur greep de politie in met tientallen agenten en enkele politiepaarden. Daarbij is één aanhouding verricht. Zeker drie mensen raakten gewond. Een van hen is een vrouw die een fles tegen haar hoofd kreeg, schrijft NH Nieuws.

De jongeren zijn uit elkaar gedreven en kregen het dringende verzoek het strand te verlaten. De politie heeft daarbij naar eigen zeggen veel namen genoteerd. De meeste jongeren zijn intussen met de trein vertrokken.

Ook in Noordwijk was het onrustig, meldt Omroep West. Volgens een woordvoerster waren een paar honderd jongeren feest aan het vieren. "Er werd lachgas gebruikt, alcohol gedronken en op een gegeven moment sloeg de sfeer om."

Rond 23.00 uur werd door de politie naar huis gestuurd. Daarna keerde de rust terug op de boulevard en het strand van Noordwijk.